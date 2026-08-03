सुजीत सिन्हा एनकाउंटर की जांच तेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस एनकाउंटर मामले की जांच दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रही। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। वहीं नियमानुसार मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है। रविवार देर रात साहिबगंज जेल से धनबाद जेल शिफ्टिंग के दौरान गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे पर सुपायडीह गांव के समीप हुई मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा मारा गया था। पुलिस का दावा है कि कैदी वाहन का टायर पंचर होने के बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान उसने एक जवान का हथियार छीन लिया और भागते हुए फायरिंग की।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई।सोमवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दो सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान मिले तथ्यों को जांच का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। एफएसएल टीम पहले ही घटनास्थल से हथियार, खोखे और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र कर चुकी है। जिनकी वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों, बरामद कारतूस और अन्य साक्ष्यों का मिलान भी कराया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इधर, मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के परिजन मृतक के शव को देख पाएंगे।