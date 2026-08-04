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गैंगस्टर अपराधी को चार साल की जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष जज ने एक गिरोहबंद अपराधी को चार साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। यह मामला तब शुरू हुआ जब अपराधी ने हत्या की धमकी दी थी। जज ने अपराधी को सजा देने का फैसला किया, जबकि दो अन्य आरोपी मामले में मृत हो गए।

गैंगस्टर अपराधी को चार साल की जेल

सुलतानपुर। जेल में रहने के दौरान हत्या की धमकी देने वाले गिरोहबंद अपराधी को गैंगस्टर एक्ट के विशेष जज राकेश यादव ने चार साल की जेल व पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अलका सिंह ने बताया कि तारकेश्वर सिंह निवासी गोवा पट्टी बांगरकला ने छह जनवरी 2002 को करौदी कला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आठ अक्टूबर 2000 को सुबह साढ़े नौ बजे शहाबुद्दीनपुर निवासी जयहिंद सिंह, बबलू सिंह व शुकुलपुर के राजेश शुक्ल ने जानलेवा हमला किया था। जिसमें तीनों लोग जेल में बन्द थे। जमानत पर छूटे जयहिंद व बबलू ने मुकदमे की पैरवी नहीं छोड़ने पर हत्या की धमकी दी थी।

विचारण के दौरान जयहिंद व बबलू का निधन हो गया। राजेश शुक्ला को जुर्म स्वीकार के आधार सजा सुनाई गई।

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