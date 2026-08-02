जमीन कारोबारी पर जानलेवा हमले का आरोपी गुड्डू गोस्वामी गिरफ्तार

कपाली ओपी पुलिस ने गुड्डू गोस्वामी को शनिवार को पुडिसिली चौक के पास गिरफ्तार किया। गुड्डू पर रंगदारी, मारपीट और जानलेवा हमले समेत 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक नेटवर्क और गिरोह की गतिविधियों की भी जांच की जाएगी।

कई संगीन मामलों में फरार चल रहे अपराधी गुड्डू गोस्वामी को कपाली ओपी पुलिस ने शनिवार को पुडिसिली चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। गुड्डू के खिलाफ जमशेदपुर के विभिन्न थानों में रंगदारी, मारपीट, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट समेत 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। कपाली ओपी में भी उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है। सूत्रों के अनुसार, गुड्डू गोस्वामी सोनारी के निर्मलनगर का रहने वाला है और वर्तमान में मनीष सिंह गिरोह से जुड़ा है। इससे पहले वह कुख्यात हेते गिरोह के लिए काम करता था। हालांकि हेते के जेल जाने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया था और गुड्डू अलग होकर मनीष सिंह गिरोह के साथ सक्रिय हो गया। हाल के दिनों में हेते के जेल से बाहर आने के बाद उसके फिर से हेते के संपर्क में आने और साथ काम करने की भी सूचना पुलिस को मिली थी。

जमीन विवाद में कारोबारी पर किया था हमला पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले कपाली क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में गुड्डू गोस्वामी का नाम सामने आया था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कपाली पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। गुप्त सूचना मिलने पर पुडिसिली चौक में घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गुड्डू के खिलाफ सोनारी, बिष्टूपुर, साकची, कदमा तथा अन्य थाना क्षेत्रों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसपर मारपीट, रंगदारी, धमकी और जानलेवा हमले के कई आरोप हैं। उसके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में अन्य थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरोह की गतिविधियों की भी होगी जांच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुड्डू गोस्वामी से पूछताछ में उसके आपराधिक नेटवर्क, गिरोह के अन्य सदस्यों तथा हाल के दिनों में हुई घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी। यह भी पता लगाया जा रहा है कि फरारी के दौरान उसे किस-किस का संरक्षण मिला और वह किन लोगों के संपर्क में था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, ताकि हाल के आपराधिक मामलों और गिरोह की गतिविधियों से जुड़े तथ्यों का खुलासा हो सके।