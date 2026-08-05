पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन गोली चलाते हुए गाड़ी से भागे बदमाश को लगी गोली

हापुड़ में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश इस्तेकार उर्फ इस्तकार ने पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश की। अस्पताल ले जाते समय उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की और खेतों में छिप गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर कलेक्शन एजेंट से हुई 85 लाख रुपये की डकैती की वारदात में फरार चल रहा एक लाख रुपये का इनामी बदमाश ने पुलिस कस्टडी में पेट दर्द का बहाना बनाकर भागने की साजिश रच दी। अस्पताल ले जाते समय शातिर बदमाश ने पुलिस कर्मी की सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस जीप से कूदकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और खेतों में छुप गया। पिलखुवा और धौलाना पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर बदमाश की तलाश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिसे पुलिस ने दबोच लिया और पुलिस कर्मी से छीनी गई पिस्टल बरामद कर ली। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है。

जानकारी के अनुसार जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी की नई अनाज मंडी निवासी खल चूरी के थोक व्यापारी के मुनीम से बाइक और कार सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर 85 लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस टीम ने इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अमरोहा जनपद के ग्राम सुलतानपुर थाना नौगांवा सादात निवासी इस्तेकार उर्फ ​​इस्तकार फरार चल रहा था। जिस पर मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक का बयान अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि स्वाट टीम ने फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी बदमाश इस्तेकार उर्फ ​​इस्तकार को गिरफ्तार कर लिया था और आगामी कार्रवाई करने के लिए थाना पिलखुवा लेकर आई थी। थाना परिसर में पूछताछ के दौरान आरोपी इस्तकार ने अचानक पेट में तेज दर्द होने का बहाना बनाया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल उसे चिकित्सीय परीक्षण और इलाज के लिए सीएचसी पिलखुवा ले जाने लगी।

पुलिस कार्रवाई उनहोंने बताया कि अस्पताल ले जाते समय जैसे ही पुलिस टीम जीएस फाटक से आगे पहुंची तो शातिर बदमाश ने पुलिस पार्टी से पिस्टल छीन ली और गाड़ी से कूदकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करता हुआ खेतों की तरफ भाग गया है। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तथा वायरलैस की मदद से अन्य थानों से फोर्स की मांग की गई। सूचना मिलते ही थाना धौलाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पिलखुवा अतुल चौहान और थाना प्रभारी धौलाना अवनीश कुमार ने पुलिस टीम के साथ फरार बदमाश की तलाश में खेतों में कॉम्बिंग की गई। बदमाश खेतों में घनी झाड़ियों का सहारा लेकर छिप-छिपकर तथा रुक-रुककर पुलिस पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए फायरिंग करता रहा। पुलिस टीम ने इस्तेकार उर्फ ​​इस्तकार से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग बंद नहीं की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तो पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीनी गई सरकारी पिस्टल, कारतूस बरामद कर लिए। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है।

शातिर अपराधी है इनामी बदमाश अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ एक लाख रुपये का बदमाश इस्तेकार उर्फ ​​इस्तकार शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद, अमरोहा के विभिनन् थानों में लूट समेत कई संगीन वारदातों में मुकदमा दर्ज कर है। मूल रूप से वह ग्राम सुलतानपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा का निवासी है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह दिल्ली सीलमपुर में रह रहा था।

कई महीनों से पुलिस के लिए बना था सिरदर्द पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 85 लाख की लूट की वारदात पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी। वारदात को अंजाम देने में शामिल दस बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी गई धनराशि बरामद की थी। लेकिन तभी से इस वारदात में फरार चल रहा इस्तेकार उर्फ ​​इस्तकार पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की टीमें अमरोहा, दिल्ली समेत उसके मिलने के संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। मुखबिरों के नेटवर्क के साथ साथ पुलिस ने सर्विलांस टीम की भी मदद ली और आखिरकार सोमवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार ही कर लिया।

अपर पुलिस महानिदेशक ने किया था एक लाख रुपये का इनाम शातिर बदमाश इस्तेकार उर्फ ​​इस्तकार की गिरफ्तारी के लिए मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने भी बदमाश की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया था और उसकी गिरफ्तारी के संबंध में समय समय पर अपडेट लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे थे।

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