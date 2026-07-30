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पासपोर्ट धोखाधड़ी में छोटा राजन को सात साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सीबीआई की विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई। यह मामला 22 साल की कानूनी लड़ाई के बाद समाप्त हुआ। राजन पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहा है।

पासपोर्ट धोखाधड़ी में छोटा राजन को सात साल की सजा

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार को सात साल की जेल की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने 22 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राजन को दोषी ठहराने में कामयाबी हासिल की। ​​राजन ने स्कूल का स्थानांतरण प्रमाणपत्र और राशन कार्ड जैसे जाली दस्तावेज जमा करके विजय कदम के नाम से अपनी झूठी पहचान गढ़कर पासपोर्ट हासिल किया था। छोटा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वह पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहा है।

एजेंसी ने 19 मार्च, 2002 को मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की थी। यह प्राथमिकी फर्जी दस्तावेज जमा करके पासपोर्ट हासिल करने तथा चेन्नई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ धोखाधड़ी मामले में दर्ज की गई थी। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज होने के दो साल के भीतर, 22 जनवरी 2004 को राजन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

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