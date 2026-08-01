प्रयागराज के अभिषेक उर्फ सोनू समेत पांच पर गैंगस्टर
कौशाम्बी जिले की पिपरी थाने की पुलिस ने बदमाश अभिषेक उर्फ सोनू समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। सभी आरोपी जेल में हैं और उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। आरोप है कि उन्होंने लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने 22 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया था।
कौशाम्बी जिले की पिपरी थाना पुलिस ने प्रयागराज के शातिर बदमाश अभिषेक उर्फ सोनू समेत पांच के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की है। सभी पांचों आरोपी फिलहाल जेल में निरुद्ध हैं। उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के भागलपुर निवासी अभिषेक उर्फ सोनू, चकिया निवासी श्रेजल उर्फ सुजल, अंकित पासी, बाबू उर्फ ओम पासी व चरवा के रतगहा निवासी सचिन रैदास शातिर अपराधी हैं। आरोप है कि इन्होंने 16 दिसंबर 2025 को मनौरी ब्रिज के पास समसपुर थाना चरवा के रहने वाले अमन कुमार एवं उसी दिन रतगहा निवासी जगजीवन के साथ लूट की थी।
आरोपियों के विरुद्ध चरवा एवं पूरामुफ्ती समेत अन्य थानों में भी लूट, डकैती, छिनैती आदि के मामले दर्ज हैं। 22 दिसंबर 2025 को चरवा इलाके में गुंगवा की बाग के पास मुठभेड़ में पिपरी पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया था। तभी से सभी जेल में बंद हैं। पिपरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्तों की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की जाएगी।
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