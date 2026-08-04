अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार
गुरसहायगंज में कोतवाली पुलिस ने एक इनामी आरोपी शेर सिंह को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
गुरसहायगंज। कोतवाली पुलिस ने एक वांछित इनामिया आरोपित को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अवस्थी ने बताया कि संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अण्डर पास से ग्राम जसोदा सर्विस रोड पर गैंगेस्टर में वाँछित इनामिया शेर सिंह उर्फ शेरा निवासी ग्राम सहिल्लापुर (कन्नौज) को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया कि आरोपित को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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