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गैंगस्टर का फरार वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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कुंडा में रहवई गांव के निवासी मोहसिम उर्फ छोटू के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। फरार चल रहे मोहसिम की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने वारंट जारी किया था। पुलिस ने उसके घर के पास से उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।

गैंगस्टर का फरार वारंटी गिरफ्तार

कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के रहवई गांव निवासी मोहसिम उर्फ छोटू के खिलाफ विभिन्न अपराधिक मुकदमें होने से पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उसी मामले में वह फरार चल रहा था। न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी को वारंट जारी किया। गुरुवार को दरोगा राज कुमार पुलिस टीम के साथ आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।

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