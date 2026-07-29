जेल में निरुद्ध हत्यारोपी तीन सगे भाइयों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

खमरिया। खमरिया थाना क्षेत्र में करीब 7 महीने पहले हुई हत्या की वारदात के आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है। मौजूदा समय मे हत्या के आरोपी तीनो सगे भाई जेल में बंद हैं। यब कार्रवाई खमरिया पुलिस की पैरवी के बाद जिलाधिकारी की अनुमति के बाद की गई है।1 दिसम्बर 2025 को खमरिया थाना क्षेत्र के डलईपुरवा मजरा महरिया निवासी 55 वर्षीय मुन्ना भार्गव पुत्र रामदयाल भार्गव का शव जसवंतनगर-मोहम्मदापुर मार्ग पर बांके लाल यादव के गन्ने के खेत में बरामद हुआ था। मृतक की पत्नी मुन्नीदेवी के मुताबिक मुन्नालाल का शव गन्ने की पत्तियों से ढका था।

जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी देखे गए। मुन्नीदेवी के मुताबिक उसका पति शाम बाजार से वापस आकर दुआरे पर कोइरा तापने लगा। मुन्नीदेवी सामान रखने घर के भीतर गई और चंद मिनट में वापस आई तो मुन्नालाल गायब था। परिजनों ने देर तक वापस न आने पर मुन्नालाल की तलाश शुरू की। अगले दिन रिश्तेदारियों में भी पता लगाया। पर कहीं से सुराग न लगने पर शुक्रवार को खमरिया थाना पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी। अगले दिन मुन्नालाल का शव मोहम्मदपुर रोड पर खेत मे गन्ने की पत्तियों से ढका बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। खमरिया पुलिस ने तीन सगे भाइयों रामू,केशव व दीनदयाल पुत्र गोवर्धन भार्गव को इस मामले में जेल भेज दिया था। बाद में खमरिया पुलिस ने इस मामले की विवेचना और पैरवी के दौरान रामू, केशव व दीनदयाल का गैंग चार्ट तैयार किया। हत्या के आरोपी तीनों भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की पत्रावली जिलाधिकारी के पास भेजी गई। डीएम की अनुमति के बाद खमरिया पुलिस ने तीनों हत्यारोपी भाइयों पर गिरोहबंद अधनियम की कार्रवाई की है।