जेल में निरुद्ध हत्यारोपी तीन सगे भाइयों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
खमरिया थाना क्षेत्र में लगभग 7 महीने पहले हुई हत्या के आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। तीन भाई, जो हत्या के आरोपी हैं, वर्तमान में जेल में हैं। यह कार्रवाई खमरिया पुलिस की पहल और जिलाधिकारी की अनुमति के बाद की गई है।
खमरिया। खमरिया थाना क्षेत्र में करीब 7 महीने पहले हुई हत्या की वारदात के आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है। मौजूदा समय मे हत्या के आरोपी तीनो सगे भाई जेल में बंद हैं। यब कार्रवाई खमरिया पुलिस की पैरवी के बाद जिलाधिकारी की अनुमति के बाद की गई है।1 दिसम्बर 2025 को खमरिया थाना क्षेत्र के डलईपुरवा मजरा महरिया निवासी 55 वर्षीय मुन्ना भार्गव पुत्र रामदयाल भार्गव का शव जसवंतनगर-मोहम्मदापुर मार्ग पर बांके लाल यादव के गन्ने के खेत में बरामद हुआ था। मृतक की पत्नी मुन्नीदेवी के मुताबिक मुन्नालाल का शव गन्ने की पत्तियों से ढका था।
जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी देखे गए। मुन्नीदेवी के मुताबिक उसका पति शाम बाजार से वापस आकर दुआरे पर कोइरा तापने लगा। मुन्नीदेवी सामान रखने घर के भीतर गई और चंद मिनट में वापस आई तो मुन्नालाल गायब था। परिजनों ने देर तक वापस न आने पर मुन्नालाल की तलाश शुरू की। अगले दिन रिश्तेदारियों में भी पता लगाया। पर कहीं से सुराग न लगने पर शुक्रवार को खमरिया थाना पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी। अगले दिन मुन्नालाल का शव मोहम्मदपुर रोड पर खेत मे गन्ने की पत्तियों से ढका बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। खमरिया पुलिस ने तीन सगे भाइयों रामू,केशव व दीनदयाल पुत्र गोवर्धन भार्गव को इस मामले में जेल भेज दिया था। बाद में खमरिया पुलिस ने इस मामले की विवेचना और पैरवी के दौरान रामू, केशव व दीनदयाल का गैंग चार्ट तैयार किया। हत्या के आरोपी तीनों भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की पत्रावली जिलाधिकारी के पास भेजी गई। डीएम की अनुमति के बाद खमरिया पुलिस ने तीनों हत्यारोपी भाइयों पर गिरोहबंद अधनियम की कार्रवाई की है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें