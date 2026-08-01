गोवंश चोरी व गौवध से जुड़े गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई, सात आरोपित नामजद

झिंझाना। थाना झिंझाना पुलिस ने गोवंश चोरी, गौवध और पुलिस पर जानलेवा हमला करने जैसे मामलों में संलिप्त बताए गए सात आरोपितों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना गांव मंसूरा निवासी आरिफ पुत्र इरशाद उर्फ साद अली है। गिरोह में वासिद पुत्र उमरा उर्फ उमरदीन, मेहरबान पुत्र अलीशेर उर्फ शेर अली, इमरान पुत्र इस्लाम, शराफत पुत्र जग्गा, इंसार पुत्र जिंदा तथा आरिफ उर्फ आसिफ पुत्र अव्वल उर्फ साद अली को सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।एफआईआर के अनुसार गिरोह के सदस्य आर्थिक लाभ के उद्देश्य से संगठित होकर गौवंश चोरी, प्रतिबंधित गोवंश का अवैध वध और विक्रय जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

पुलिस का आरोप है कि पूर्व में कार्रवाई के दौरान गिरोह के सदस्यों ने अवैध असलहों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की थी। इन गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न होने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सभी सदस्यों के विरुद्ध थाना झिंझाना में पूर्व से मुकदमा संख्या 631/2025 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज है। गिरोह के सरगना आरिफ के विरुद्ध वर्ष 2018 में थाना कैराना में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज होना बताया गया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर सातों आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।