गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा
बलिया में गैंगेस्टर एक्ट मामले में अदालत ने सुखपुरा निवासी रामकुमार शुक्ल को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह मामला साल 2008 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।
बलिया। गैंगेस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस के अनुसार साल 2008 में सुखपुरा निवासी रामकुमार शुक्ल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। सुखपुरा पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें