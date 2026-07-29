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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया में गैंगेस्टर एक्ट मामले में अदालत ने सुखपुरा निवासी रामकुमार शुक्ल को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह मामला साल 2008 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा

बलिया। गैंगेस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस के अनुसार साल 2008 में सुखपुरा निवासी रामकुमार शुक्ल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। सुखपुरा पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।

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