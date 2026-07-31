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गैंगस्टर एक्ट में आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट कोर्ट छह के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने सुनाया फैसला-गैंगस्टर एक्ट में आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा-गैंगस्ट

गैंगस्टर एक्ट में आठ दोषियों को चार-चार साल की सजा

बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट कोर्ट छह के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के एक अहम मामले में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ प्रत्येक दोषी को 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाते हुये इसे अदा करने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता के अनुसार अभियुक्त रामदास, नेक राम, सौदान, डालचंद, राजवीर, वीरपाल, दिनेश और प्रमोद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद गैंग चार्ट के आधार पर की गई थी।

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मामले में बताया गया कि थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद निवासी रामदास पुत्र बालकिशन एक शातिर अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा था। गिरोह के सदस्य क्षेत्र में हत्या, मारपीट और अन्य संगीन वारदातों को अंजाम देकर आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करते थे। पुलिस टीम को गश्त के दौरान गिरोह की गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों दोषियों को चार चार साल की सजा सुनाई।

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