इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म
इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्मइंस्टाग्राम पर पहचान बन
गंगोह। शादी और नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमें में बुधवार को पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिये है। जिला अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। ज्ञातव्य हो नगर की एक युवती द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद शेखर निवासी गांव गोविंदपुर, थाना बहादराबाद, जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड) ने नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है।
रिपोर्ट में वेदपाल, सुभलेश, रजत उर्फ बिट्टू, सागर, सौरभ निवासी ग्राम भारापुर तथा सुशील निवासी ग्राम पीतपुर को भी नामजद किया गया है। सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस गहनता से मामले की जांच में लगी है, जल्द ही मुख्य आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में होगा।
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