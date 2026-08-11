स्थायी तटबंध के निर्माण से खादर क्षेत्र के लोगों को मिली निजात
गंगा नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों से लगभग एक लाख क्यूसेक पर है, जिससे खादर क्षेत्र के किसानों को राहत मिली है। हालाँकि, बाढ़ की संभावना अभी भी बनी हुई है। तटबंध के निर्माण ने किसानों के लिए सुरक्षा प्रदान की है, जिससे पिछले वर्षों की तरह फसलें तबाह होने का खतरा कम हुआ है।
गंगा नदी का जलस्तर गत कई दिनों से लगभग एक लाख क्यूसेक ही डिस्चार्ज चल रहा है। जिससे खादर क्षेत्र के किसानों में राहत है। परंतु अभी भी उनके सामने गंगा नदी की बाढ़ की खतरा टला नहीं है। हालांकि तटबंध के बन जाने से किसानों को बाढ़ से काफी राहत है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम ने बताया कि मंगलवार को गंगा नदी का जलस्तर एक लाख पांच हजार क्यूसेक डिस्चार्ज चल रहा है। वहीं कमोबेश जलस्तर की यही स्थिति हरिद्वार से भी है। वहीं लोगों ने जलस्तर की स्थिति देखते हुए चैन की सांस ली है। उनका कहना है कि इस वर्ष गंगा के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 11 किमी लंबा स्थायी तटबंध का निर्माण कराया है, जो खादर क्षेत्र के लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ।
नहीं तो गत वर्षों में जैसे ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता तो खादर क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाता था तथा कितने ही गांवों की फसले तबाह हो जाती थी साथ ही बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो जाती थी। पंरतु इस बार जलस्तर दो लाख से भी अधिक पानी डिस्चार्ज हो गया। परंतु गंगा किनारे बने तटबंध खादर क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा में दीवार बन कर खड़ा रहा। गंगा किनारे बसे गावं हरिपुर के बिरजू, सिरजेपुर के ग्राम प्रधान रणवीर, ब्रजपाल सिंह, ढाका समेत अन्य गांव के लोगों का कहना है कि यदि तटबंध न होता तो जितना जलस्तर हुआ था उतने में ही उनकी बर्बादी तय थी। इसलिए स्थायी तटबंध का निर्माण होने से उन्हें फसल तथा जान माल की सुरक्षा हुई है।
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