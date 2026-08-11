स्थायी तटबंध के निर्माण से खादर क्षेत्र के लोगों को मिली निजात

गंगा नदी का जलस्तर गत कई दिनों से लगभग एक लाख क्यूसेक ही डिस्चार्ज चल रहा है। जिससे खादर क्षेत्र के किसानों में राहत है। परंतु अभी भी उनके सामने गंगा नदी की बाढ़ की खतरा टला नहीं है। हालांकि तटबंध के बन जाने से किसानों को बाढ़ से काफी राहत है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम ने बताया कि मंगलवार को गंगा नदी का जलस्तर एक लाख पांच हजार क्यूसेक डिस्चार्ज चल रहा है। वहीं कमोबेश जलस्तर की यही स्थिति हरिद्वार से भी है। वहीं लोगों ने जलस्तर की स्थिति देखते हुए चैन की सांस ली है। उनका कहना है कि इस वर्ष गंगा के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 11 किमी लंबा स्थायी तटबंध का निर्माण कराया है, जो खादर क्षेत्र के लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ।