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लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, हाथीदह में 39.32 मीटर पहुंचा स्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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हाथीदह में खतरा की चेतावनी का स्तर 40.76 मीटरन्न होती है। सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट के अनुसार मंगलवार की शाम में हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर 39.32

लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, हाथीदह में 39.32 मीटर पहुंचा स्तर

सिंघौल, निज संवाददाता। अगस्त माह शुरू होते ही गंगा नदी में बाढ़ के खतरे की आशंका मंडराने लगी है। आमतौर पर गंगा नदी में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट के अनुसार मंगलवार की शाम में हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर 39.32 मीटर है। हाथीदह में खतरे का निशान 41.76 मीटर और बाढ़ के खतरे का निशान का वार्निंग लेवल 40.76 मीटर है। ऐसे में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से वार्निंग लेवल की ओर बढ़ रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार अगले सात दिनों में लगातार जलस्तर में वृद्धि होगी और जलस्तर 40 मीटर को पार कर जाएगा।

गौरतलब है कि बेगूसराय जिले के आठ प्रखंड बछवाड़ा, तेघड़ा, बरौनी, मटिहानी, शाम्हो, बेगूसराय, बलिया और साहेबपुर कमाल प्रखंड में निचले क्षेत्र में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलस्तर के खतरे के निशान को पार करते ही करीब तीस हजार हेक्टेयर की खेती बाढ़ की चपेट में आ जाती है और हजारों की आबादी के समक्ष पेट भरने का संकट उत्पन्न हो जाता है। खासकर गंगा और किउल नदी के बीच स्थित शाम्हो प्रखंड सौ फीसदी तक बाढ़ की चपेट में आ जाता है।

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