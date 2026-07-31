घर-घर गंगाजल अभियान शुरू, दस हजार घरों में गंगाजल पहुंचाने का लक्ष्य
श्रावण मास में राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पाण्डेय ने 'घर-घर गंगाजल' अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य 10 हजार घरों में गंगाजल पहुंचाना है। बदायूं रोड पर आयोजित कार्यक्रम में एक हजार गंगाजल वितरण किया गया। इसका उद्देश्य शिवभक्तों को जलाभिषेक के लिए गंगाजल उपलब्ध कराना है।
श्रावण मास में राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पाण्डेय ने घर-घर गंगाजल अभियान की शुरुआत गुरुवार को की। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में दस हजार घरों में गंगाजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान को लेकर बदायूं रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एक हजार गंगाजल वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पुष्पा पांडे ने कहा कि यह अभियान प्रदेश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य घर-घर गंगाजल पहुंचाकर लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ना और श्रावण मास के दौरान शिवभक्तों को जलाभिषेक का अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से 10 हजार परिवारों तक गंगाजल पहुंचाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें