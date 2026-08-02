सरकारों की मंजूरी न मिलने से गंगाजल योजना अटकी

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। स्मार्ट सिटी के लाखों लोगों को पेयजल संकट से राहत दिलाने

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। स्मार्ट सिटी के लाखों लोगों को पेयजल संकट से राहत दिलाने वाली गंगाजल परियोजना छह माह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच प्रस्तावित बैठक का इंतजार कर रही है। सिंचाई विभाग परियोजना का तकनीकी सर्वे और रूट प्लान तैयार कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप चुका है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच बैठक नहीं होने से परियोजना अगले चरण में नहीं पहुंच पा रही है। बैठक के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

पेयजल आपूर्ति की समस्या में पेयजल आपूर्ति यमुना किनारे लगे 22 रेनीवेल और अलग-अलग इलाकों में लगे करीब 1750 ट्यूबवेलों से की जाती है। प्रतिदिन में 450 एमएलडी पानी की जरुरत है। लेकिन, विभिन्न स्रोतों से करीब 300 एमएलडी ही पानी ही सप्लाई हो पाती है। ऐसे में करीब 150 एमएलडी पानी की कमी के कारण एनआईटी और बड़खल अंतिम छोर तक बहुत कम पानी पहुंचता है। वैसे तो एफएमडीए दावा करता है कि उसने पानी की सप्लाई बढ़ा दी है, लेकिन आज भी एनआईटी और बड़खल विधानसभा में पानी की किल्ल्त बरकरार है। सेक्टर-25 जलघर से पानी सेक्टर-55, 22, 23, संजय कॉलोनी, प्रतापगढ़, जीवन नगर, राजीव कॉलोनी तक जाता है, लेकिन इस बूस्टर में पानी इतना कम आता है कि सभी इलाकों में तीन दिन बाद पानी की सप्लाई होता है।ऐसे में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोग आये दिन विधायक और नगर निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हैं।इसे लेकर करीब पांच वर्ष पहले फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने गुरुग्राम की मुनक नहर से पानी लाने की योजना तैयार की थी। हालांकि तकनीकी कारणों और व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश की अपर गंगा नहर से फरीदाबाद तक गंगाजल पहुंचाने का नया प्रस्ताव तैयार किया।

पाइपलाइन बिछाने का कार्य 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के डहेरा गांव के पास स्थित अपर गंगा नहर से लगभग 35-40 किलोमीटर लंबी हाई-प्रेशर पाइपलाइन के जरिए पानी फरीदाबाद के अमीपुर तक लाने की योजना है। इसके लिए तकनीकी सर्वे और पाइपलाइन रूट का मास्टर प्लान करीब एक वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। सिंचाई विभाग ने सर्वे रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करा दी है।

बैठक का इंतजार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के बीच संयुक्त बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार पिछले छह माह से इस बैठक का इंतजार किया जा रहा है। बैठक में जल उपलब्धता, पाइपलाइन रूट, लागत और दोनों राज्यों के बीच समन्वय जैसे मुद्दों पर सहमति बनने के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दो बार फरीदाबाद को गंगाजल उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि दोनों राज्यों के बीच बैठक जल्द होगी और वर्षों से लंबित परियोजना धरातल पर उतर सकेगी।

पानी की आवश्यकता शहर में 1223 एमएलडी पानी लाने की तैयारी गंगाजल परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश की अपर गंगा नहर से फरीदाबाद तक 1223 एमएलडी पानी लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह पानी हाई-प्रेशर पाइपलाइन के जरिए अमीपुर तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना लागू होने पर मौजूदा पेयजल संकट दूर होने के साथ भविष्य की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

गौरव लांबा का बयान गंगाजल परियोजना का तकनीकी सर्वे पूरा हो चुका है और रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बैठक के बाद डीपीआर तैयार करने और आगे की स्वीकृतियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -गौरव लांबा, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग