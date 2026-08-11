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गंगा के जलस्तर में तेजी, आठ घंटे में 16 सेमी बढ़ा पानी गंगा के जलस्तर में तेजी, आठ घंटे में 16 सेमी बढ़ा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। सोमवार को महज आठ घंटे में जलस्तर 16 सेंटीमीटर बढ़कर 36.67 मीटर हो गया। यह चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग जलस्तर पर निगरानी रख रहे हैं। प्रशासन भी सतर्क है क्योंकि जलस्तर का बढ़ना खतरनाक हो सकता है।

गंगा के जलस्तर में तेजी, आठ घंटे में 16 सेमी बढ़ा पानी गंगा के जलस्तर में तेजी, आठ घंटे में 16 सेमी बढ़ा पानी

मुंगेर, निज प्रतिनिधि। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से वृद्धि होने लगी है। सोमवार को महज आठ घंटे में मुंगेर में गंगा का जलस्तर 16 सेंटीमीटर बढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के आधार पर जिला आपदा आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोपहर दो बजे मुंगेर में गंगा का जलस्तर 36.67 मीटर दर्ज किया गया। सुबह छह बजे यह 36.51 मीटर था। जलस्तर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज होने से गंगा किनारे बसे इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। -------हर चार घंटे में आठ सेंटीमीटर वृद्धि :सोमवार सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 36.51 मीटर था।

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सुबह 10 बजे यह बढ़कर 36.59 मीटर और दोपहर दो बजे 36.67 मीटर हो गया और शाम छह बजे तक 36.75 मी.। इस तरह प्रत्येक चार घंटे में करीब आठ सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की नजर अब गंगा के जलस्तर पर टिकी है। फिलहाल नदी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जलस्तर बढ़ने की रफ्तार ने प्रशासन और तटवर्ती क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

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