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गंगा और कोसी के जलस्तर में आ रही कमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, भागलपुर गेज स्थल पर 8 सेमी और कहलगांव में 11 सेमी पानी घटा है। जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। प्रवृत्ति लगातार घटने की ओर है, जिससे राहत की उम्मीद दिख रही है।

गंगा और कोसी के जलस्तर में आ रही कमी

भागलपुर। गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है। केंद्रीय जल आयोग ने गुरुवार को जारी बुलेटिन में बताया कि भागलपुर गेज स्थल पर 08 सेमी की कमी आई है। जबकि कहलगांव में 11 सेमी पानी उतरा है। पूर्वानुमान की रिपोर्ट में बताया गया कि भागलपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3.14 मीटर नीचे है तथा प्रवृत्ति घटने की है। साथ ही कहलगांव गेज स्थल पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.87 मीटर नीचे है तथा प्रवृत्ति घटने की है। कोसी में भी कमी के संकेत हैं। विजय घाट ब्रिज और कुरसेला में पानी बहुत नीचे उतरा है।

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यहां की प्रवृत्ति घटने की बताई गई है।

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