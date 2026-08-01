सावन में सभी डाकघरों में गंगाजल उपलब्ध
श्रावण के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नालंदा मंडल के सभी डाकघरों में गंगाजल की बोतलें उपलब्ध करवाई गई हैं। भक्त अपने नजदीकी डाकघर से शुद्ध गंगाजल ले सकते हैं। बिहारशरीफ प्रधान डाकघर में विशेष काउंटर की स्थापना की गई है, जहां यह सेवा शुरू की गई है।
सावन में सभी डाक घरों में गंगाजल उपलब्ध फोटो : पोस्ट गंगाजल : बिहारशरीफ प्रधान डाकघर में शनिवार को गंगाजल की बोतल दिखाते कर्मी। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। श्रावण में भगवान शिव के जलाभिषेक व अन्य अनुष्ठानों को देखते हुए नालंदा मंडल के सभी डाकघरों में गंगाजल की बोतल उपलब्ध है। डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि कोई भी भक्त अपने पास के डाकघर से शुद्ध और पवित्र गंगाजल ले सकता है। बिहारशरीफ प्रधान डाकघर के पोस्ट शॉपी पर इसके लिए विशेष काउंटर बनाया गया है। शनिवार को इसकी विधिवत शुरुआत की गयी। मौके पर पोस्टमास्टर मनीष कुमार आनंद, अमलेश कुमार, मिथिलेश कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संजय कुमार, निरंजन कुमार व अन्य मौजूद थे।
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