Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन में सभी डाकघरों में गंगाजल उपलब्ध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

श्रावण के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नालंदा मंडल के सभी डाकघरों में गंगाजल की बोतलें उपलब्ध करवाई गई हैं। भक्त अपने नजदीकी डाकघर से शुद्ध गंगाजल ले सकते हैं। बिहारशरीफ प्रधान डाकघर में विशेष काउंटर की स्थापना की गई है, जहां यह सेवा शुरू की गई है।

सावन में सभी डाकघरों में गंगाजल उपलब्ध

सावन में सभी डाक घरों में गंगाजल उपलब्ध फोटो : पोस्ट गंगाजल : बिहारशरीफ प्रधान डाकघर में शनिवार को गंगाजल की बोतल दिखाते कर्मी। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। श्रावण में भगवान शिव के जलाभिषेक व अन्य अनुष्ठानों को देखते हुए नालंदा मंडल के सभी डाकघरों में गंगाजल की बोतल उपलब्ध है। डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि कोई भी भक्त अपने पास के डाकघर से शुद्ध और पवित्र गंगाजल ले सकता है। बिहारशरीफ प्रधान डाकघर के पोस्ट शॉपी पर इसके लिए विशेष काउंटर बनाया गया है। शनिवार को इसकी विधिवत शुरुआत की गयी। मौके पर पोस्टमास्टर मनीष कुमार आनंद, अमलेश कुमार, मिथिलेश कुमार, शैलेन्द्र कुमार, संजय कुमार, निरंजन कुमार व अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: तमाड़ डाकघर में गंगाजल व राखी लिफाफे की बिक्री शुरू
ये भी पढ़ें:Buxar News: रामरेखा घाट पर सावन की पहली सोमवारी की तैयारियां पूरी
ये भी पढ़ें:Nainital News: हरिद्वार से गंगाजल लाने को कांवड़िये रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Nalanda
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।