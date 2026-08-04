अब अयोध्या धाम में पांच मिनट रुकेगी गंगा सतलज
यात्रियों की सुविधा के लिए गंगा सतलज एक्सप्रेस अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पांच मिनट रुकेगी। पहले यह ट्रेन केवल दो मिनट रुकती थी। यह नया आदेश चार अगस्त से लागू होगा, जब ट्रेन दोनों ओर से खुलेगी।
धनबाद। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गंगा सतलज एक्सप्रेस अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पांच मिनट रुकेगी। पहले धनबाद-फिरोजपुर कैंट-धनबाद गंगा सतलज एक्सप्रेस अयोध्या धाम में दो मिनट रुकती थी। चार अगस्त से दोनों ओर से खुलने वाली गंगा सतलज पर यह आदेश लागू होगा।
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