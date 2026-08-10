गंगा के वेग से तटवर्ती क्षेत्र में दहशत

धानापुर, हिन्दुस्तान संवाद। जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। औसतन प्रति घंटे चार सेंटीमीटर की दर से गंगा का पानी बढ़ रहा है। गंगा में उफान को देखते हुए तटीय इलाकों के लोग बाढ़ के संभावित खतरे से परेशान हैं। बीते एक सप्ताह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जबकि पिछले दो-तीन दिनों में पानी का बढ़ाव और तेज हो गया है। तटीय किसानों का कहना है कि बीते गुरुवार की शाम तक प्रसहटा और नरौली गांव के बीच गंगा में जमी बालू की रेत साफ दिख रही थी। लेकिन शनिवार की दोपहर तक वह पानी में डूबकर दो अलग-अलग टीलों में विभक्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि जलस्तर में बढ़ाव का यही क्रम बना रहा तो बाढ़ के संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। तटीय इलाके के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस समय यदि गंगा में बाढ़ आ गई तो उनकी मेहनत से की गई खेती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तेज बहाव से बढ़ी कटान की समस्याउफनाई गंगा के तेज बहाव के कारण तटवर्ती इलाके में कटान भी शुरू हो गई है। किसानों की मुश्किल यह है कि पहले बारिश ने दगा दिया और अब गंगा का बढ़ता जलस्तर उन्हें बाढ़ का डर दिखाने लगा है। बुद्धपुर गांव के सामने नदी का पानी तेजी से किनारों को काट रहा है।