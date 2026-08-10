गंगा के वेग से तटवर्ती क्षेत्र में दहशत
धानापुर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति से तटीय किसानों की फसलें और घरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले तीन दशकों से गंगा कटान के चलते 28 गांवों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
धानापुर, हिन्दुस्तान संवाद। जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। औसतन प्रति घंटे चार सेंटीमीटर की दर से गंगा का पानी बढ़ रहा है। गंगा में उफान को देखते हुए तटीय इलाकों के लोग बाढ़ के संभावित खतरे से परेशान हैं। बीते एक सप्ताह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जबकि पिछले दो-तीन दिनों में पानी का बढ़ाव और तेज हो गया है। तटीय किसानों का कहना है कि बीते गुरुवार की शाम तक प्रसहटा और नरौली गांव के बीच गंगा में जमी बालू की रेत साफ दिख रही थी। लेकिन शनिवार की दोपहर तक वह पानी में डूबकर दो अलग-अलग टीलों में विभक्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि जलस्तर में बढ़ाव का यही क्रम बना रहा तो बाढ़ के संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। तटीय इलाके के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस समय यदि गंगा में बाढ़ आ गई तो उनकी मेहनत से की गई खेती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तेज बहाव से बढ़ी कटान की समस्याउफनाई गंगा के तेज बहाव के कारण तटवर्ती इलाके में कटान भी शुरू हो गई है। किसानों की मुश्किल यह है कि पहले बारिश ने दगा दिया और अब गंगा का बढ़ता जलस्तर उन्हें बाढ़ का डर दिखाने लगा है। बुद्धपुर गांव के सामने नदी का पानी तेजी से किनारों को काट रहा है।
धानापुर क्षेत्र के 28 गांव कटान से है प्रभावित
पिछले तीन दशक से धानापुर क्षेत्र के 28 गांव गंगा कटान का दंश झेल रहे हैं। इनमें निधुरा, सहेपुर, रामपुर दीयां, प्रसहटा, हिंगुतरगढ़, बुद्धपुर, नौघरां, रायपुर, नरौली, महमदपुर, मिश्रपुरा, मेढवा, अमादपुर, नगवां, सोनहुली, गुरैनी, कवलपुरा, पपरौल, प्रहलादपुर, जिगना, अवहीं, बीरासराय, बयानपुर, महुंजी सहित अन्य गांव शामिल हैं। इन गांवों की स्थिति यह है कि एक तरफ सिंचाई का संकट है तो दूसरी तरफ हर साल गंगा की बाढ़ से जूझना पड़ता है। फसल के साथ-साथ घर और जमीन भी कटान की भेंट चढ़ रही है।
आधा दर्जन गांवों के अस्तित्व पर संकट
गंगा का रौद्र रूप देख नौघरां, नरौली, कवलपुरा, छोटकी सोनहुली, प्रहलादपुर, गुरैनी, जिगना, महुंजी आदि गांवों के लोग एक बार फिर सहम गए हैं। कटान के कारण इन गांवों के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार फरियाद की, लेकिन नरौली में कुछ बोल्डर लगाने के अलावा ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है और नावों की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि कटान रोकने के लिए पक्के तटबंध और बोल्डर पिचिंग का काम जल्द शुरू किया जाए, वरना आने वाले दिनों में कई गांव गंगा में समा जाएंगे।
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