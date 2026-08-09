प्रशस्तडीह मार्ग पर दो से ढाई फीट पानी का तेज बहाव

गंगा के बढ़ते जलस्तर से घोघा में बाढ़ का खतरा, प्रशस्तडीह मार्ग पर दो से

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। घोघा क्षेत्र में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि से इसकी सहायक नदियों में भी पानी का दबाव बढ़ गया है। इसके कारण कोदबार, सीमरो और प्रशस्तडीह बहियार के हजारों एकड़ में पानी फैल गया है। वहीं, घोघा-प्रशस्तडीह मुख्य मार्ग पर शनिवार को दो से ढाई फीट तक पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। इसके बावजूद देर शाम तक ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से आवाजाही करते रहे।

मार्ग की स्थिति करीब छह किलोमीटर लंबा यह मार्ग प्रशस्तडीह को घोघा स्थित एनएच-80 मुख्य मार्ग से जोड़ता है और क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीणों मौला सिंह, तरुण पांडे, गोपी कुंवर, महेश्वर कुमार, गुलसन पांडे और प्रणव पांडे ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि इसी तरह जारी रही तो रविवार या सोमवार तक मार्ग पूरी तरह बंद हो सकता है। मार्ग बंद होने की स्थिति में लोगों को करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उनकी परेशानी काफी बढ़ जाएगी।

प्रशासन की मांग मुखिया अतुल पांडे ने प्रशासन से इस मार्ग पर तत्काल सरकारी नाव की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बाढ़ की स्थिति में ग्रामीणों का आवागमन सुचारु रह सके। इस संबंध में अंचल अधिकारी निवास कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।

गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से महज 29 सेंटीमीटर नीचे गंगा

केंद्रीय जल आयोग, कहलगांव के अनुसार शनिवार दोपहर दो बजे गंगा का जलस्तर 29 मीटर 80 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में करीब चार घंटे में एक सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। यहां गंगा का चेतावनी स्तर 30 मीटर 9 सेंटीमीटर और खतरे का निशान 31 मीटर 9 सेंटीमीटर है। इस तरह गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से महज 29 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से कुआ, भैना और गेरुआ जैसी सहायक नदियों में भी पानी बढ़ रहा है। दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में गंगा का पानी तेजी से फैलने लगा है। इससे परवल, सब्जी और मक्का की फसलें डूबने लगी हैं, जिससे किसान चिंतित हैं।