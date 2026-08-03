मनिहारी रिवर फ्रंट को गंगा के कटाव से बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग सक्रिय, 180 मीटर में एनसी बांध निर्माण कार्य जारी

कटिहार, एक संवाददाता। मनिहारी नगर पंचायत द्वारा विकसित किए जा रहे रिवर फ्रंट परियोजना को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षित रखने के लिए जल संसाधन विभाग एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सक्रिय हो गया है। बिहार सरकार के निर्देश के बाद विभाग ने रिवर फ्रंट के समीप लगभग 180 मीटर लंबाई में एनसी बांध निर्माण का कार्य शुरू जारी है, ताकि गंगा की धारा से परियोजना को होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके। रविवार को इस कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का निरीक्षण करने के लिए जल संसाधन विभाग, पटना के अधीक्षण अभियंता विवेक कुमार अपनी टीम के साथ मनिहारी पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान कटिहार बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार गुप्ता, बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, स्थानीय कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता सहित अन्य तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माणाधीन सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया तथा तकनीकी स्तर पर विस्तार से चर्चा की। अभियंताओं ने इस बात पर मंथन किया कि किस प्रकार नगर पंचायत द्वारा बनाए गए रिवर फ्रंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए तथा गंगा के कटाव को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। विभाग का मानना है कि समय रहते तट सुरक्षा के उपाय पूरे कर लिए गए तो रिवर फ्रंट परियोजना को गंगा के कटाव से सुरक्षित रखा जा सकेगा। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने स्थल की भौगोलिक स्थिति का भी अध्ययन किया और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय करने का संकेत दिया।