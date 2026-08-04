चेतावनी बिंदु के करीब गंगा, कटरी पर बाढ़ का खतरा
कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है। बिठूर से बैराज के बीच गंगा किनारे कटरी के गांवों में जलस्तर खतरे के करीब है। शुक्लागंज गेज पर भी जलस्तर चेतावनी बिंदु के निकट पहुँच गया है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा उफान भर रही हैं। बिठूर से बैराज के बीच गंगा किनारे कटरी के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं शहर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब है। शहरी क्षेत्र में गंगा किनारे घाटों की सीढ़ियां डूबती जा रही हैं। मानसून ऐसे ही बरसता रहा तो जल्द ही गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की ओर होगी। गंगा के जलस्तर को देखते हुए बैराज के सभी 30 गेट पूरी तरह ऊपर हो गए हैं। मंगलवार को बैराज से पूरी रफ्तार में पानी गिरता रहा। शाम आठ बजे तक बैराज से 2,61,933, हरिद्वार बैराज से 99,747 और नरोरा से 1,24,171 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज पर अप स्ट्रीम (बिठूर से बैराज) में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 72 सेमी नीचे 113.28 मीटर था। डाउन स्ट्रीम (बैराज के नीचे) जलस्तर 113.13 मीटर रहा जो चेतावनी बिंदु 114 मीटर और खतरे के निशान 115 मीटर से नीचे है。
शुक्लागंज गेज पर चेतावनी बिंदु से एक मीटर दूर
शुक्लागंज गेज पर गंगा का जलस्तर कानपुर नगर की ओर चेतावनी बिंदु 113 मीटर से 107 सेमी दूर 111.93 पर है। उन्नाव कानपुर की अपेक्षा शुक्लागंज गेज पर एक मीटर नीचे है। इसलिए उन्नाव की ओर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है।
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