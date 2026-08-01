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भागलपुर में धीरे-धीरे घटने लगी है गंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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नदी से पानी उतरने के साथ ही बढ़ा कटाव का खतरा 15 अगस्त के

भागलपुर में धीरे-धीरे घटने लगी है गंगा

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिले में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने लगी है। शुक्रवार को भी नदी की प्रवृत्ति घटने की रही। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर में 07 सेमी, भागलपुर में 06 सेमी और कहलगांव में 04 सेमी की कमी दर्ज की गई है। कोसी के जलस्तर में भी कमी आई है। लेकिन शनिवार से बढ़ने का पूर्वानुमान किया गया है। विजय घाट ब्रिज के पास 05 सेमी की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि शुक्रवार को कुरसेला में 05 सेमी की कमी दर्ज की गई है। शनिवार को एक सेमी की कमी और हो सकती है। इधर, नदी से पानी उतरने के साथ ही कटाव का खतरा बढ़ गया है।

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गंगा के दोनों पाट पर कटाव का कहर बरकरार है। दक्षिणी ओर से सबौर के ममलखा में कटाव का खतरा बना हुआ है। जबकि उत्तरी ओर से बिहपुर से नारायणपुर तक कटाव का डर रहता है। बिहपुर के राघोपुर में कटाव का कहर एक सप्ताह पहले ही देखा गया। इस बार इस्माईलपुर-बिंदटोली तटबंध के स्पर संख्या 8 पर सभी की नजर है। इसे दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। 15 अगस्त के बाद जब गंगा में पानी बढ़ेगा तब इस तरफ कहर मचने की संभावना है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार के मुख्य अभियन्ता जय प्रकाश पासवान के मुताबिक राघोपुर का कटाव नियंत्रित कर लिया गया है। अभी कहीं कोई खतरा नहीं है।

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