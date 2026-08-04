जलस्तर में गिरावट, निचले इलाके अभी तक जलमग्न

गंगा नदी के जलस्तर में हाल ही में वृद्धि के बाद गिरावट आ रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मदद की व्यवस्था पर ध्यान दिया।

उसहैत। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद दो दिन से गिरावट हो रही है। 24 घंटे से भीतर सात सेमी की जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है, इसके बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है, लेकिन अभी तक निचाले इलकों में भरा हुआ पानी कम नहीं हुआ है। जलस्तर में गिरावट के बाद भी गंगा पार के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और इस पार के अहमदनगर बछौरा, भखरी,बेहटी और असमयारफतपुर के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन शुरू कर दिया है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जांच इधर एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने अटेना घाट का निरीक्षण किया और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ की भी जानकारी ली। एसडीएम ने कानूनगो और लेखपाल की टीम से स्थिति की जानकारी ली और बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची तैयार करने को कहा।

बाढ़ सहायता की व्यवस्था एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिये लगी छह मोटर वोट एवं छह गोताखोरों के बारे में भी जानकारी ली। जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर से तीन-तीन फीट पानी चल रहा है, जिससे जटा, प्रेमी नगला, कमलैयापुर,जसवंत नगला, रैपुरा, कदम नगला जाने वाला मार्ग बंद है। एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अब नरौरा डैम से पानी घटने लगा है, इसलिये अब इधर भी पानी घटने लगेगा।

सर्तक रहने का अलर्ट जारी कानूनगो के नेतृत्व में लेखपाल राकेश कुमार सिंह, अखिल प्रताप सिंह एवं रामप्रताप सिंह बाढ़ चौकी अटेना पर तैनात रहकर बाढ़ प्रभावित लोगों का सहयोग कर रहे हैं। राजस्व टीम ने सभी बाढ़ प्रभावित गांवों को सर्तक रहने का अलर्ट जारी कर दिया है।