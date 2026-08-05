खतरे के निशान से नीचे आया जलस्तर, निचला इलाका जलमग्न

उसहैत, संवाददाता। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गिरावट शुरू हो गयी है। इससे बाढ़ का दंश कम हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में पानी अब तक भरा हुआ है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ खंड ने अभी जलस्तर में उतार चढ़ाव के संकेत दिये हैं। मंगलवार के मीटर गेज के अनुसार 24 घंटे से भीतर 16 सेमी की जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है, इसके बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। जलस्तर में गिरावट के बाद भी उसहैत क्षेत्र के गांव अहमदनगर बछौरा, भखरी,बेहटी और असमयारफतपुर में बाढ़ का असर है।

यहां के लोग सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर से पानी तीसरे दिन भी चलता रहा है। जिससे इधर से आवागमन बंद है। जटा, प्रेमी नगला, कमलैयापुर,जसवंत नगला, रैपुरा, कदम नगला जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। यहां के लोग जरूरी कार्य होने पर ही इधर से निकलते हैं। कमलूनगला, भखरी, बेहटी, असमयारफतपुर, अहमदनगर बछौरा, कोनका नगला और बल्ले नगला में खेतों में भरा हुआ पानी अब कम होने लगा है। जिससे लोगों ने राहत महससू की है।लोगों का कहना है कि बाढ़ में पशुओं को चारा लाने में ज्यादा दिक्कत होती है। एसडीएम विनोद कुमार के निर्देश पर लेखपाल राकेश कुमार सिंह, अखिल प्रताप सिंह एवं रामप्रताप सिंह बाढ़ प्रभावित इलाके में कैंप किये हैं। बाढ़ खंड एक्सईएन उमेश चंद्रा ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट हुयी है, लेकिन फिलहाल जलस्तर में उतार चढ़ाव बना रहेगा।