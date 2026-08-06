भीमगोड़ा बैराज पर चेतावनी निशान से 25 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा
हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे जलस्तर 292.75 मीटर रिकॉर्ड हुआ, जो चेतावनी निशान से मात्र 25 सेंटीमीटर नीचे है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार।भीमगोड़ा बैराज पर गंगा लगातार दूसरे दिन उफान पर है। तड़के बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह नौ बजे गंगा का जलस्तर 292.75 मीटर रिकॉर्ड हुआ। गंगा चेतावनी निशान 293 मीटर से मात्र 25 सेंटीमीटर नीचे बह रही जबकि खतरे का निशान 294 मीटर पर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी के बाद बैराज पर गंगा जलस्तर बढ़ा रहा है। प्रशासन गंगा के बढ़ते जलस्तर पर सतर्क निगाह रख रहा है। डीएम मयूर दीक्षित ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है।
बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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