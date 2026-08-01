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गांव की ओर हुआ गंगा की धार का रुख, एप्रोच रोड बचाने की कवायद जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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गंगा की धार गंगानगर गांव की ओर बढ़ गई है, जिससे गंगानगर पुल की एप्रोच रोड को कटान से बचाने के लिए रखवाली शुरू हो गई है। लगातार बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के कारण जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों ने एप्रोच रोड को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी और पत्थर के बोरे लगाने का निर्देश दिया है।

गांव की ओर हुआ गंगा की धार का रुख, एप्रोच रोड बचाने की कवायद जारी

गंगा की धार का रुख गंगानगर गांव की ओर हो गया है। इसके साथ ही गंगानगर पुल की एप्रोच रोड को कटान से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। रेत व मिट्टी के बोरे लगाकर एप्रोच रोड को मजबूत किया जा रहा है। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से बीते हफ्ते गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। बिजनौर बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। पिछले कई दिन से गंगा की तेज धार का रुख गंगानगर पुल की ठोकर यानी एप्रोच रोड की ओर हुआ है। इसके साथ ही अफसरों ने एप्रोच रोड को कटान से बचाने के लिए पत्थर व मिट्टी के बोरे लगाने के साथ ही दूसरे जरूरी सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया है।

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इसके बाद से बाढ़ खंड कर्मचारी दिन-रात एप्रोच रोड को कटान से बचाने की कवायद में जुटे हैं। मिट्टी के बोरे आदि लगाने के लिए मजदूर लगे हुए हैं। बाढ खंड़ के अधिकारी कार्य की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष एप्रोच रोड काफी हद तक कटने की वजह से बुलंदशहर को जोड़ने वाले गंगानगर पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुल के दोनों और बैरियर लगा दिए गए थे। कई दिन बाद यातायात सामान्य हुआ था। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि एप्रोच रोड को मजबूत करना सामान्य स्थिति है। अभी कटान जैसी कोई समस्या नहीं है।

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