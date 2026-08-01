गांव की ओर हुआ गंगा की धार का रुख, एप्रोच रोड बचाने की कवायद जारी

गंगा की धार का रुख गंगानगर गांव की ओर हो गया है। इसके साथ ही गंगानगर पुल की एप्रोच रोड को कटान से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। रेत व मिट्टी के बोरे लगाकर एप्रोच रोड को मजबूत किया जा रहा है। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से बीते हफ्ते गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। बिजनौर बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा था। पिछले कई दिन से गंगा की तेज धार का रुख गंगानगर पुल की ठोकर यानी एप्रोच रोड की ओर हुआ है। इसके साथ ही अफसरों ने एप्रोच रोड को कटान से बचाने के लिए पत्थर व मिट्टी के बोरे लगाने के साथ ही दूसरे जरूरी सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया है।