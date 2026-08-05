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चेतावनी निशान से 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बुधवार सुबह 292.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी निशान से 55 सेंटीमीटर नीचे है। पहाड़ों में बारिश और डैम से अतिरिक्त जल निकासी के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रशासन सतर्कता से स्थिति पर निगाह रख रहा है।

चेतावनी निशान से 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा
चेतावनी निशान से 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा

हरिद्वार। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा उफान पर है। तड़के बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया। बुधवार सुबह नौ बजे गंगा का जलस्तर 292.45 मीटर रिकॉर्ड हुआ। चेतावनी निशान 293 मीटर से 55 सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है। खतरे का निशान 294 मीटर पर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश, श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी के बाद जलस्तर बढ़ा। प्रशासन गंगा के बढ़ते जलस्तर पर सतर्क कर निगाह रख रहा है।

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