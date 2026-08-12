हसनपुर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर स्थिर, भूमि का कटान तेजी से जारी
पिछले चौबीस घंटे से गंगा का जल स्तर स्थिर है जबकि तेज धार के कारण भूमि का कटान जारी है। सतेड़ा, गंगानगर, और धोरिया की मढ़ैया जैसे गांवों में किसानों को फसलें जलमग्न होने के कारण परेशानी हो रही है। एसडीएम ने जल स्तर की निगरानी करने की जानकारी दी है।
पिछले चौबीस घंटे से तहसील क्षेत्र में गंगा का जल स्तर स्थिर बना हुआ है। हालांकि, गंगा की तेज धार द्वारा भूमि का कटान किया जा रहा है। तट बंध के भीतर की फसलें जलमग्न होने की वजह से किसानों को हरा चारा आदि लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील क्षेत्र के गंगानगर, सतेड़ा की मढ़ैया, धोरिया की मढ़ैया और सिरसा गुर्जर की मढ़ैया गांव गंगा के टापू पर बसे हैं। बताया गया कि सिरसा गुर्जर की मढ़ैया के नजदीक करीब दस दिन से गंगा की तेज धार भूमि का कटान कर रही है। कई झोंपड़ी बहने के बाद बहुत से किसान अपने मूल गांव लौट चुके हैं।
उधर, गंगानगर, सतेड़ा की मढ़ैया और धोरिया की मढ़ैया के ग्रामीण भी जलस्तर को लेकर चिंतामग्न हैं। गंगा का दायरा बढ़ने के साथ तटबंध के भीतर की सैकड़ों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। सतेड़ा की मढ़ैया निवासी सुभाष खड़गवंशी ने बताया कि गंगा तेजी से भूमि और फसलों का कटान कर रही है। हालांकि, पिछले चौबीस घंटे से जलस्तर स्थिर है। गंगा के टापू पर बसे चार व तटबंध से सटे एक दर्जन से अधिक गांवों के किसान पानी से होकर हरा चारा ला रहे हैं। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि फिलहाल जल स्तर स्थित है। तैनात अधिकारी जल स्तर पर नजर रखे हुए हैं।
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