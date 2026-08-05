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उफनाई गंगा ने बढ़ाई धड़कनें, स्टेट हाईवे पर बहने लगा डेढ़ फीट पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश और बैराजों से पानी की छड़ से गंगा नदी उफान पर है। चौरा गांव और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने राहत कार्य तेजी से जारी रखने का आश्वासन दिया है।

उफनाई गंगा ने बढ़ाई धड़कनें, स्टेट हाईवे पर बहने लगा डेढ़ फीट पानी

मिर्जापुर, संवाददाता। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा नदी उफान पर है। इसका असर अब शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद की सीमा से लगे तटवर्ती इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। जलालाबाद-शमशाबाद स्टेट हाईवे पर चौरा गांव के पास करीब डेढ़ फुट ऊंचाई तक बाढ़ का पानी बह रहा है।

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बाढ़ का प्रभाव

वहीं चौरा-नगला बसोला संपर्क मार्ग पर लगभग दो फुट पानी होने से आवागमन प्रभावित हो गया है। वाहन चालक जोखिम उठाकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं, जबकि आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से मस्जिदनगला, इस्लामनगर, आजाद नगर, कटेलानगला और बाँसखेड़ा सहित कई गांवों की सीमा तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। दूसरी ओर फर्रुखाबाद जनपद के कमथरी, चितार और पैलानी दक्षिण समेत दर्जनों गांव भी बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। चारों ओर पानी फैलने से कई तटवर्ती इलाके टापू जैसे नजर आने लगे हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से पूरी तरह कट सकता है। हर वर्ष बाढ़ का सामना करने वाले ग्रामीणों के लिए इस बार भी चिंता बढ़ गई है। लोगों ने अपने घरों में रखे जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।

ग्रामीणों की सुरक्षा

पशुओं को भी ऊंचे स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। कई परिवारों का कहना है कि यदि पानी का स्तर कुछ और बढ़ा तो उन्हें गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ेगी। आजाद नगर निवासी साबिर, नाजिम और नौशाद ने बताया कि गंगा पूरी तरह उफान पर है और गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोग अपने घरों में पानी घुसने से रोकने के लिए मिट्टी और बालू की बोरियां लगाकर बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जलस्तर में थोड़ी भी और वृद्धि हुई तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा और परिवारों को सड़क किनारे या राहत शिविरों में जाना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने की मांग की है। उनका कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों की पर्याप्त व्यवस्था, पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान, खाद्यान्न, पेयजल और दवाओं की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासनिक उपाय

उधर, प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने का दावा किया है। उप जिलाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि आजाद नगर के कुछ घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीणों के आवागमन के लिए पांच नावों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें शाम तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में 10 बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और राजस्व, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर में बढ़ोतरी की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे, ताकि जनहानि और नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके।

सामान्य प्रश्न

गंगा नदी की स्थिति क्या है?
गंगा नदी उफान पर है और इसकी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
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