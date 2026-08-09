गंगा में बढ़ाव जारी, कई घाटों का टूटा आपसी जुड़ाव
वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई घाट जलमग्न हो गए हैं। श्रद्धालुओं का प्रवेश रोकने के अलावा, शवदाह स्थलों पर भी संकट बढ़ गया है। शीतला घाट से अन्य घाटों में आवागमन मुश्किल हो गया है, पुलिस ने गश्त बढ़ाई है और ग्रामीण इलाकों पर बाढ़ का असर दिख रहा है।
वाराणसी, विशेष संवाददाता। गंगा में बढ़ाव जारी है। शनिवार रात दो सेंमी प्रति घंटे की गति से जलस्तर बढ़ रहा था। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान जलस्तर में 46 सेंमी वृद्धि हुई है। आयोग का अनुमान है कि रविवार से वृद्धि दर में कमी आ सकती है।
घाटों की जलमग्नता
वहीं, गंगा के कई घाटों का आपसी जुड़ाव जलस्तर बढ़ने से टूट गया है। दशाश्वमेध समेत प्रमुख घाटों की गंगा आरती स्थल जलमग्न हो गए हैं। आरती ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही है। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है। मणिकर्णिका घाट पर नीचे के शवदाह स्थलों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से शनिवार देर शाम घाट की छत पर शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी।
श्रद्धालुओं की दिक्कतें
वहीं, हरिश्चंद्र घाट पर निचले शवदाह स्थल तक भी पानी पहुंचने से शवयात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जीवनदायिनी गंगा का अब रौद्र रूप दिखने लगा है। जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का स्थल शनिवार को 15 फीट पीछे किया गया। हालांकि आस्थावानों ने पानी में खड़े होकर आरती देखी। मीरघाट और ललिताघाट का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है।
पुलिस की गश्त
शीतला घाट से अहिल्याबाई, वाराही से त्रिपुराभैरवी घाट जाने वाले मार्ग पर लोग पानी में होकर ही आवागमन कर रहे हैं। अभी दरभंगा से बबुआ घाट तक का रास्ता खुला है, लेकिन जलस्तर और बढ़ने पर यह मार्ग भी बंद हो सकता है। अस्सी एवं आसपास के घाटों पर पानी तेजी से चढ़ने से पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। देर शाम जुटे श्रद्धालुओं को नीचे न जाने की हिदायत दी जा रही थी। घाटों पर लगी छतरियां हटा दी गई हैं। नमो घाट पर भी पानी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने बैरिकेडिंग करते हुए किनारे जाने पर सख्ती कर दी है। उधर, ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले ढाब का क्षेत्र प्रभावित होने लगा है। इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी फसलें काटनी प्रारम्भ कर दी है। लेखपालों का ग्रामीण इलाकों में दौरा शुरू हो गया है।
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