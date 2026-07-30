त्रिदंडी स्वामी का आश्रम गंगा कटाने की जद में आने से ग्रामीण सशंकित

चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। गंगा नदी का कटान अब विकराल रूप ले चुका है। सराय से लेकर बिसुपुर तक अब तक सैकड़ों बिस्सा उपजाऊ जमीन गंगा में समाहित हो चुकी है। कटान का दायरा लगातार बढ़ने से बिसुपुर गांव में स्थित त्रिदंडी स्वामी महाराज का अतिप्राचीन आश्रम भी खतरे की जद में आ गया है। ग्रामीणों के अनुसार आश्रम अब कटान बिंदु से महज 150 मीटर की दूरी पर रह गया है। यदि समय रहते बचाव के उपाय नहीं किए गए तो यह दिव्य आश्रम भी गंगा की धारा में विलीन हो सकता है। गांव के विजय कांत पाण्डेय ने बताया कि जब से होश संभाला है तब से हमारी जमीन गंगा में कट रही है।

हर साल 8 से 10 फुट जमीन गंगा में समा जाती है। ग्रामीण सत्यप्रकाश दुबे का कहना है कि इस समस्या को लेकर चंदौली के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय से शिकायत की गई थी। उन्होंने कटान प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया और आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसान चंद्रकांत पाण्डेय ने चिंता जताते हुए कहा कि लगातार जमीन गंगा में समा रही है और जनप्रतिनिधि मौन हैं। जब किसानों के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो वे अन्न कहां से पैदा करेंगे और भरण-पोषण कैसे करेंगे। ग्रामीणों ने कटान का एक बड़ा कारण गंगा में जहाजों का रूट भी बताया। उनका आरोप है कि जब भी बड़ी जहाज आती है तो रूट हमेशा गंगा के दाहिने किनारे से बनाया जाता है। इससे धारा उसी तरफ तेज होकर कटान करती है। ग्रामीणों की मांग है कि रूट को नदी के बीच से निर्धारित किया जाए ताकि धारा बीच में बहे और कटान का खतरा कम हो। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कटान रोकने के लिए तत्काल स्थाई उपाय किए जाएं, वरना न केवल आश्रम बल्कि पूरा बिसुपुर गांव भी खतरे में पड़ जाएगा।