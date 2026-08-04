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गंगा गुरुकुलम में छात्र परिषद ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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गंगा गुरुकुलम में नए सत्र के लिए छात्र परिषद का गठन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य माधुरी श्रीवास्तव ने किया। पूर्व हेड ब्वॉय और हेड गर्ल ने नए हेड ब्वॉय और हेड गर्ल को विद्यालय ध्वज सौंपा। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं।

गंगा गुरुकुलम में छात्र परिषद ने ली शपथ

गंगा गुरुकुलम में नए सत्र के लिए छात्र परिषद का गठन कर पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य माधुरी श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व हेड ब्वॉय अखंड प्रताप सिंह और हेड गर्ल दृष्टि मिश्र ने विद्यालय ध्वज नव निर्वाचित हेड ब्वॉय शौर्य त्रिपाठी और हेड गर्ल श्रद्धा को सौंपा। विद्यालय सचिव डॉ. कृष्णा गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। विभिन्न सदनों के कप्तानों और एसोसिएटेड हेड ब्वॉय आर्यन सिंह और एसोसिएटेड हेड गर्ल अपर्णा त्रिपाठी की भी घोषणा की गई।

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