गंगा अभी भी विकराल, प्रभावित क्षेत्रों में चिंता बरकरार

फर्रुखाबाद में बांधों से पानी छोड़ने के कारण गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी है। शमसाबाद तराई और गंगापार में जलस्तर में वृद्धि से गांवों में कटान और बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। ग्रामीणों को बाढ़ से नुकसान की चिंता है।

फर्रुखाबाद, संवाददाता।बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा अभी भी विकराल हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में चिंता बढ़ती ही जा रही है। गंगा चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। जिस हिसाब से गंगा में बांधों से पानी पास किया गया है उसे जलस्तर में इजाफा होने की संभावना है। जिलाधिकारी बढ़ रहे पानी को लेकर स्वयं नजर रखे हुए है। इसी को देखते हुये प्रशासनिक टीमें भी सक्रिय हैं।

बाढ़ की स्थिति शमसाबाद तराई और गंगापार क्षेत्र में पिछले 12 घंटो में जलस्तर में हुयी बढ़ोत्तरी और कटान से भय का वातावरण बना है। शनिवार को गंगा का जलस्तर सुबह जहां 136.85 मीटर पर था तो वहीं शाम को 136.80 मीटर पर आ गया जो कि चेतावनी बिंदु से बीस सेंटीमीटर ऊपर और खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे है। नरौरा, हरिद्वार और बिजनौर बांधों से गंगा में भारी मात्रा में पानी पास किया गया है। पिछले एक सप्ताह से गंगा में पानी छोड़े जाने की मात्रा कम नहीं हो रही है। यही वजह है कि गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के नीचे नहंी आ रहा है। गनीमत है कि रामगंगा अभी बिलो गेज पर हैं। यदि गंगा के साथ ही रामगंगा का जलस्तर बढ़ता है तो इससे गंगापार में भारी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। गंगापार दरअसल रामगंगा और गंगा के बीच के दोआवे में बसा है। सैकड़ों गांव गंगा और रामगंगा के किनारे हैं। हरेली, खो, रामनगर बैराज से रामगंगा में जो पानी पास किया गया है उसकी मात्रा कोईखास नही है। इससे रामगंगा के जलस्तर में बढ़ोत्तरी की संभावना कम है।

ग्रामीणों की चिंताएं शमसाबाद तराई क्षेत्र के अलााव कंपिल की कटरी और सदर तहसील के निचले कई गांवों में गंगा तेजी के साथ कटान कर रही हैं। कई संपर्क मार्ग पहले से ही पानी में डूबे हैं। समेचीपुर चितार से ढााईघाट तक जाने वाला कच्चा संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी में उूब गया है। अचानकपुर भी बाढ़ की विभीषिका की चपेट में है। इसी तरह से गंगापार के करीब दो दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी भरा है। संपर्क मार्गो पर लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा है。

राजेपुर तिराहा और तहसील के नजदीक पहुंचा पानी

अमृतपुर।

गंगापार में बाढ़ से हालात खराब हैं। पिछले 24 घटो में जलस्तर में उतार चढ़ाव से ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। शनिवार को सुबह जलस्तर में बढ़ोत्तरी से राजेपुर तिराहा पर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया। तहसील के निकट भी खेतों के सहारे पानी पहुंच गया है। यदि जलस्तर में और बढ़ोत्तरी हुयी तो तहसील भी पानी से घिर सकती है। राजेपुर तिराहे के पास बदायूं रोड पर केशव नगर में भी पानी पहुंच गया है। लोगों को कई फिट पानी से होकर घरों पर आना जाना पड़ रहा है। केशव नगर में करीब 40 परिवार रहते है। इसके सामने समस्या आ गयी है। चित्रकूट पर भी पानी का दबाव अभी कम नहंीं हुआ है। यह बदायूं रोड पर है। मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बाद भी वाहन फिलहाल निकल रहे हैं। मंझा की मड़ैया में भी दिक्कतें बरकरार है। पीएचसी सबलपुर भी पानी से घिर गया है। महमदपुर गढ़िया की ओर पानी का दबाव बढ़ने से परिषदीय विद्यालय बंद हो गया है। वहीं चपरा जाने वाले मार्ग पर जो असुरक्षित पुलिया थी उस पर भी एहतियात के तौर पर बेरीकेडिंग करा दी गयी है।

घरों की स्थिति समेचीपुर चितार में घरों से दस मीटर दूर गंगा

शमसाबाद, संवाददाता।तराई क्षेत्र में बाढ़ से मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद ही समेचीपुर चितार गांव में कटान ने तेजी पकड़ ली है। ग्रामीणों के घरोंे से दस मीटर की दूरी पर गंगा बह रही हैं। गांव में पहले से ही बाढ़ का पानी भरा है। समेचीपुर चितार से ढाईघाट जाने वाला कच्चा संपर्क मार्ग भी पानी में डूब गया है। चौरा जाने वाले मार्ग पर भी पानी भर जाने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन ने आवागमन के लिए नाव और स्टीमर की व्यवस्था की है। अचानकपुर गांव में बाढ़ का पानी भरा है। प्राथमिक विद्यालय परिसर में पानी भरा होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित है। गढ़िया हैवतपुर मार्ग पर पानी भरने से ग्रामीण बैलगाड़ी और ट्रैक्टर का सहारा लेकर आवागमन कर रहे हैं। चंपतपुर से उलियापुर मार्ग, झौआ से कटरी तौफीक मार्ग, कमथरी से सुल्तानगंज, के बीच सड़क बाढ़ के पानी में जलमग्न है। ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। कटरी तौफीक, मकसूदपुर पट्टी, दुधहा, अजीजाबाद समेत आस पास के कई गांव में बाढ़ का पानी भरा है। ग्रामीणों को फसलो की चिंता सता रही है।