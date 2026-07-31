गंगा बैराज पर जलस्तर में बढ़ोतरी, अलर्ट जारी

गंगा बैराज पर जलस्तर में बढ़ोतरी, अलर्ट जारी
गंगा बैराज पर गुरुवार को जल स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। गंगा में 1,74,187 क्यूसेक पानी बह रहा है, और बैराज का अपस्ट्रीम 221.50 मीटर पर पहुंच गया है। प्रशासन ने गंगा के किनारे बसे गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
गंगा बैराज पर गुरुवार की शाम में स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। गंगा में 1,74,187 क्यूसेक पानी चल रहा है। बैराज का अपस्ट्रीम 221.50 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम 219 मीटर मापा गया है। गंगा खतरे के निशान से एक मीटर दूर चल रही है। गंगा बैराज बिजनौर पर गुरूवार को बैराज का अपस्ट्रीम 221.50 मीटर पर पहुंच गया है, जो अधिकतम स्तर 221.500 मीटर के बराबर है। वहीं डाउन स्ट्रीम 219 मीटर दिखाया गया है। बैराज से गुरूवार 1,74,187 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया।
जलस्तर में परिवर्तन
मध्य गंगा बैराज के एक्सईन कृष्ण पाल ने बताया कि कई दिनों से गंगा का जलस्तर घट बढ़ रहा है। इसके बावजूद लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। साथ ही, मौसम और जलस्तर से जुड़ी विभागीय सूचनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से समान मात्रा में पानी छोड़ा गया।
चैनल में पानी का प्रवाह
चैनल में चल रहा है 85 हजार क्यूसेक पानीगंगा की धार को सीधी करने के लिए बनाए गए सात किमी लंबे चैनल में गुरूवार को 85 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है। जिससे रावली तटबंध कटान का खतरा पूरी तरह टल गया है।
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