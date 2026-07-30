Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा बैराज पर जलस्तर में बढ़ोतरी, अलर्ट जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

गंगा बैराज पर स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। गंगा में 1,74,187 क्यूसेक पानी चल रहा है। अपस्ट्रीम 221.50 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम 219 मीटर मापा गया है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

गंगा बैराज पर जलस्तर में बढ़ोतरी, अलर्ट जारी

गंगा बैराज पर गुरुवार की शाम में स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। गंगा में 1,74,187 क्यूसेक पानी चल रहा है। बैराज का अपस्ट्रीम 221.50 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम 219 मीटर मापा गया है। गंगा खतरे के निशान से एक मीटर दूर चल रही है। गंगा बैराज बिजनौर पर गुरूवार को बैराज का अपस्ट्रीम 221.50 मीटर पर पहुंच गया है, जो अधिकतम स्तर 221.500 मीटर के बराबर है। वहीं डाउन स्ट्रीम 219 मीटर दिखाया गया है। बैराज से गुरूवार 1,74,187 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:नरोरा बैराज से 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, राजघाट में खतरे के निशान से ऊपर बही गंगा

जलस्तर में उतार-चढ़ाव

मध्य गंगा बैराज के एक्सईन कृष्ण पाल ने बताया कि कई दिनों से गंगा का जलस्तर घट बढ़ रहा है। इसके बावजूद लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। साथ ही, मौसम और जलस्तर से जुड़ी विभागीय सूचनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से समान मात्रा में पानी छोड़ा गया।

ये भी पढ़ें:Meerut News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही बहा बिजली का टावर

चैनल का जल प्रवाह

चैनल में चल रहा है 85 हजार क्यूसेक पानी

गंगा की धार को सीधी करने के लिए बनाए गए सात किमी लंबे चैनल में गुरूवार को 85 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है। जिससे रावली तटबंध कटान का खतरा पूरी तरह टल गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गंगा बैराज का अपस्ट्रीम कितना मापा गया है?
अपस्ट्रीम 221.50 मीटर मापा गया है।
ये भी पढ़ें:बैराज से गंगा में छोड़े गए पानी ने ढाया कहर, एक बिजली का टावर ढहा, दो क्षतिग्रस्त, सड़क पर आया पानी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Ganga Bijnor Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।