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गैंगरेप का आरोपी पकड़ा, जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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पुलिस ने किठौर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना के मुख्य आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया है। जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पीड़ित पिता की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बहला-फुसलाकर घर से ले जाने की बात बताई।

गैंगरेप का आरोपी पकड़ा, जेल भेजा

पुलिस ने गैंग रेप के आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है जबकि दो आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गुरुवार को पुलिस ने किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना में नामजद आरोपी अनिल पुत्र राजू को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है गौरतलब है कि किठौर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला में पुलिस बुधवार को चार आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी अरबाज अपनी तीन साथियों के साथ 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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बताया गया कि तड़के किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकली किशोरी लहूलुहान और डरी-सहमी हालत में घर पहुंची तथा परिजनों को पूरी बात बताई। घटना के बाद परिवार ने भय के कारण शुरू में मामला दबाए रखा। बाद में पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस गांव पहुंची और जांच के बाद पीड़िता को थाने बुलवाने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।

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