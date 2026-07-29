युवती से गैंगरेप के तीनों आरोपियों को भेजा जेल

रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बीते शनिवार को युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद सभी आरोपियों को दबोच लिया था। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपनी सहेली के कमरे पर गई थी। वहां से वह अपनी सहेली और दो अन्य साथियों के साथ दो बाइकों पर निकली थी। काशीपुर रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे गुरबाज उर्फ मानु पुत्र प्रीतम सिंह निवासी कलकत्ती, थाना गदरपुर, जोगा सिंह पुत्र रंजीत सिंह और रविंदर पुत्र फुम्मन सिंह दोनों निवासी अज्जूवाला, थाना मिलक खानम, रामपुर यूपी ने उन्हें घेर लिया था और युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।