युवती से गैंगरेप के तीनों आरोपियों को भेजा जेल
रुद्रपुर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तीन आरोपी, जिनमें से एक पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था, को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पीड़िता अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी, जहां आरोपियों ने उसे अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बीते शनिवार को युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद सभी आरोपियों को दबोच लिया था। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपनी सहेली के कमरे पर गई थी। वहां से वह अपनी सहेली और दो अन्य साथियों के साथ दो बाइकों पर निकली थी। काशीपुर रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे गुरबाज उर्फ मानु पुत्र प्रीतम सिंह निवासी कलकत्ती, थाना गदरपुर, जोगा सिंह पुत्र रंजीत सिंह और रविंदर पुत्र फुम्मन सिंह दोनों निवासी अज्जूवाला, थाना मिलक खानम, रामपुर यूपी ने उन्हें घेर लिया था और युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।
वहीं सोमवार देर रात बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से गुरबाज उर्फ मानु घायल हो गया, जबकि जोगा सिंह और रविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल प्रकाश दानू ने बताया कि गुरबाज के स्वास्थ में सुधार होने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में तीनों को जेल भेज दिया गया है।
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