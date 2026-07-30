सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर
किठौर थाना क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में आरोपियों में से अरबाज ने अदालत में सरेंडर कर दिया। 22 जुलाई की रात, अरबाज ने 15 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसलाकर गैंगरेप किया। अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
किठौर थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले सप्ताह हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में नामजद आरोपियों में से अरबाज ने गुरुवार को पुलिस को चकमा देकर अदालत में सरेंडर कर दिया। घटना के दो दिन बाद पकड़े गए अनिल को जेल भेज दिया गया था, जबकि तीन आरोपियों में दो अज्ञात अभी भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 22 जुलाई की रात पड़ोसी अरबाज पुत्र सालिक ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर घर से ले जाया और अन्य आरोपियों अनिल पुत्र राजू व दो अज्ञात पुरुष के साथ मिलकर गैंगरेप किया।
आरोपियों ने मामले का खुलासा होने पर पीड़िता की हत्या की धमकी भी दी।प्रारम्भ में गांव में पंचायत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस ने कुछ समय तक मौन सहमति जताई। मामले के बढ़ने पर देर रात सामूहिक दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अभी फरार आरोपियों की तलाश कर रही ह।
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