Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नित्य क्रिया को गई महिला से चार आरोपियों ने किया गैंगरेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
Follow us on Google News
share

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ माह पूर्व नित्य क्रिया

नित्य क्रिया को गई महिला से चार आरोपियों ने किया गैंगरेप

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ माह पूर्व नित्य क्रिया को गई महिला के साथ चार आरोपियों ने गैंगरेप किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार की देर शाम चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, गाली गलौज और जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया। रिश्ते में एक आरोपी जहां महिला का देवर है तो वहीं दो आरोपी ससुर लगते हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।29 वर्षीय पीड़ित महिला का आरोप है कि 13 जून 2026 की रात करीब 09 बजे उसकी तबीयत खराब थी और बार-बार उसके पेट में दर्द उठ रहा था।

वह नित्य क्रिया के लिए अपनी सास और चाची के साथ खेत की तरफ गई थी। वह तकलीफ में होने के कारण आगे निकल गई थी। जहां पहले से घात लगाए बैठे दो व्यक्ति उसे पकड़ कर पटक दिए, तब वह देखी कि उसके गांव के गंगेश व संदीप थे, जो आए दिन उसका पीछा करते और फब्तियां कसते थे। वह उनके चंगुल से छूटने का प्रयास कर रही थी तो उनके साथी शैलेंद्र और नीतेश उसका हाथ पैर पकड़ लिए। आरोप है कि लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। संदीप रिश्ते में देवर लगता है और उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। उसे ढूंढ़ते हुए उसकी सास और चाची पहुंच गई। उक्त आरोपी उसे गाली गलौज और जानमाल की धमकी दी। आरोपी शैलेंद्र ने उसे घटना किसी को नहीं बताने पर 03 हजार रुपये दिए और कहा कि किसी को नहीं बताओगी तो और पैसा देंगे, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। गंगेश और नीतेश रिश्ते में उसके ससुर लगते है। वह लोक लज्जा के कारण घुटती रही। किसी तरह से वह हिम्मत जुटा कर थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की तो एसपी को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन पत्र भेजी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार थक कर कोर्ट की शरण ली। एसओ उमाशंकर तिवारी ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, गाली गलौज और जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया गया। विवेचना से जो तथ्य सामने आएंगे,आगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Santkabir Nagar Latest News Santkabir Nagar News Gang Rape अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।