नित्य क्रिया को गई महिला से चार आरोपियों ने किया गैंगरेप

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ माह पूर्व नित्य क्रिया को गई महिला के साथ चार आरोपियों ने गैंगरेप किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार की देर शाम चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, गाली गलौज और जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया। रिश्ते में एक आरोपी जहां महिला का देवर है तो वहीं दो आरोपी ससुर लगते हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।29 वर्षीय पीड़ित महिला का आरोप है कि 13 जून 2026 की रात करीब 09 बजे उसकी तबीयत खराब थी और बार-बार उसके पेट में दर्द उठ रहा था।

वह नित्य क्रिया के लिए अपनी सास और चाची के साथ खेत की तरफ गई थी। वह तकलीफ में होने के कारण आगे निकल गई थी। जहां पहले से घात लगाए बैठे दो व्यक्ति उसे पकड़ कर पटक दिए, तब वह देखी कि उसके गांव के गंगेश व संदीप थे, जो आए दिन उसका पीछा करते और फब्तियां कसते थे। वह उनके चंगुल से छूटने का प्रयास कर रही थी तो उनके साथी शैलेंद्र और नीतेश उसका हाथ पैर पकड़ लिए। आरोप है कि लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। संदीप रिश्ते में देवर लगता है और उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। उसे ढूंढ़ते हुए उसकी सास और चाची पहुंच गई। उक्त आरोपी उसे गाली गलौज और जानमाल की धमकी दी। आरोपी शैलेंद्र ने उसे घटना किसी को नहीं बताने पर 03 हजार रुपये दिए और कहा कि किसी को नहीं बताओगी तो और पैसा देंगे, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। गंगेश और नीतेश रिश्ते में उसके ससुर लगते है। वह लोक लज्जा के कारण घुटती रही। किसी तरह से वह हिम्मत जुटा कर थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की तो एसपी को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन पत्र भेजी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार थक कर कोर्ट की शरण ली। एसओ उमाशंकर तिवारी ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, गाली गलौज और जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया गया। विवेचना से जो तथ्य सामने आएंगे,आगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।