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आईआईटी छात्रा से गैंगरेप में सिपाही से जिरह पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के वकील ने सीटी कमांड सेंटर के सिपाही से जिरह की। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया गया। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। मामले में तीन आरोपी हैं, जिनके खिलाफ गवाही दी जा रही है।

आईआईटी छात्रा से गैंगरेप में सिपाही से जिरह पूरी

वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप में गुरुवार को बचाव पक्ष के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने सीटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से जिरह पूरी की। कोर्ट को उन्होंने ही घटनाक्रम से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में जिरह पूरी होने के बाद अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई। आईआईटी छात्रा से गैंगरेप में आरोपी आनंद चौहान के वकील के जिरह करते वक्त अन्य आरोपी कुणाल पांडेय एवं सक्षम पटेल के अधिवक्ता अजय सिंह और राजीव रंजन सिंह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा एडीजीसी मनोज गुप्त, अधिवक्ता कुंदन सिंह और संजीव चौबे मौजूद रहे।

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मामले में गवाही के लिए एयरटेल लिमिटेड लखनऊ के नोडल आफिसर कौशलेंद्र त्रिपाठी को बुलाया गया है। बता दें कि बीएचयू परिसर में दो नवंबर, 2023 की रात बाइक से आए तीन युवकों ने आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप किया था। लंका थाने में पीड़िता के मुकदमा कराने के बाद विवेचना में कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम सामने आया। इसके बाद तीनों को आरोपी बनाया गया।

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