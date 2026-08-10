Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गैंगस्टर लेडी डॉन गिरफ्तार, भीड़ में चोरी कराने वाले गिरोह की थी सरगना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

महराजगंज में पुलिस ने एक महिला गैंगेस्टर को गिरफ्तार किया, जो गैंगेस्टर एक्ट में वांटेड थी। गिरफ्तार महिला अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय एक चोर गिरोह की गैंग लीडर है। कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे न्यायालय भेजा गया और जेल भेज दिया गया।

गैंगस्टर लेडी डॉन गिरफ्तार, भीड़ में चोरी कराने वाले गिरोह की थी सरगना

महराजगंज, निज संवाददाता। बृजमनगंज पुलिस ने एक महिला गैंगेस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। गैंगेस्टर एक्ट में वह वांटेड थी। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित चोर गिरोह की गैंग लीडर है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला गैंगेस्टर को न्यायालय भेज दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: गैंगस्टर लेडी डॉन गिरफ्तार, भीड़ में चोरी कराने वाले गिरोह की थी सरगना

पुलिस द्वारा गश्त

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बृजमनगंज पुलिस क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंग लीडर मंजू पत्नी विजय बहादुर को दबोच लिया। महिला गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र स्थित आराजी मतौनी, कुसुमी बाजार की रहने वाली है।

चोरी के इरादे

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्ता मंजू एक बेहद शातिर व संगठित गिरोह का संचालन करती है। यह गिरोह महराजगंज व गोरखपुर जिले के बाजारों, दुकानों व वाहनों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। गिरोह के सदस्य आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए एक राय होकर वारदात करते हैं। इस गिरोह में चार अन्य महिलाएं व एक पुरुष भी शामिल हैं।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्ता मंजू का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ गोरखपुर के गुलहरिहा, राजघाट व महराजगंज के नौतनवा तथा बृजमनगंज थाने में चोरी के पांच गंभीर मामले दर्ज हैं। गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बृजमनगंज थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी टीम

वांटेड महिला गैंगेस्टर को पकड़ने वाली टीम में थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, उप निरीक्षक निरंजन राय, उप निरीक्षक आलोक यादव, महिला उप निरीक्षक अर्चना यादव, कांस्टेबल हृदयराम यादव, संदीप गौतम, राहुल तिवारी व महिला कांस्टेबल अंजलि सिंह शामिल रहीं।

सामान्य प्रश्न

महिला गैंगेस्टर को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया?
महिला गैंगेस्टर को बृजमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Crime News Maharajganj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।