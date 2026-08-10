गैंगस्टर लेडी डॉन गिरफ्तार, भीड़ में चोरी कराने वाले गिरोह की थी सरगना

महराजगंज में पुलिस ने एक महिला गैंगेस्टर को गिरफ्तार किया, जो गैंगेस्टर एक्ट में वांटेड थी। गिरफ्तार महिला अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय एक चोर गिरोह की गैंग लीडर है। कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे न्यायालय भेजा गया और जेल भेज दिया गया।

महराजगंज, निज संवाददाता। बृजमनगंज पुलिस ने एक महिला गैंगेस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। गैंगेस्टर एक्ट में वह वांटेड थी। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित चोर गिरोह की गैंग लीडर है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला गैंगेस्टर को न्यायालय भेज दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस द्वारा गश्त एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बृजमनगंज पुलिस क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंग लीडर मंजू पत्नी विजय बहादुर को दबोच लिया। महिला गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र स्थित आराजी मतौनी, कुसुमी बाजार की रहने वाली है।

चोरी के इरादे पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्ता मंजू एक बेहद शातिर व संगठित गिरोह का संचालन करती है। यह गिरोह महराजगंज व गोरखपुर जिले के बाजारों, दुकानों व वाहनों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। गिरोह के सदस्य आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए एक राय होकर वारदात करते हैं। इस गिरोह में चार अन्य महिलाएं व एक पुरुष भी शामिल हैं।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता मंजू का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ गोरखपुर के गुलहरिहा, राजघाट व महराजगंज के नौतनवा तथा बृजमनगंज थाने में चोरी के पांच गंभीर मामले दर्ज हैं। गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बृजमनगंज थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी टीम वांटेड महिला गैंगेस्टर को पकड़ने वाली टीम में थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, उप निरीक्षक निरंजन राय, उप निरीक्षक आलोक यादव, महिला उप निरीक्षक अर्चना यादव, कांस्टेबल हृदयराम यादव, संदीप गौतम, राहुल तिवारी व महिला कांस्टेबल अंजलि सिंह शामिल रहीं।