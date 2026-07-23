गोकशी गिरोह पर गैंगस्टर का शिकंजा

आरोपियों के बारे में

पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना मुन्नान उर्फ मन्नान अपने साथियों कल्पू, शौकत अली, समीउल्ला और फकरुद्दीन के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से गोवंश के बछड़ों का वध कर उनके मांस की बिक्री करने का संगठित अपराध करता था। इस गिरोह के विरुद्ध 22 जुलाई को महराजगंज तराई थाने में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने बताया कि सीओ ललिया देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने गुरुवार को कौवापुर मोड़ पर दबिश देकर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्नान उर्फ मन्नान व कल्पू निवासी ग्राम शिवानगर और शौकत अली, समीउल्ला एवं फकरुद्दीन निवासी ग्राम भुड़कुडहा मजरा नौवा थाना महराजगंज तराई शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरोह के अधिकांश सदस्यों पर पहले से ही गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम तथा मारपीट, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंग लीडर मुन्नान उर्फ मन्नान पर गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट के अलावा मारपीट व धमकी देने का भी मुकदमा दर्ज है, जबकि अन्य आरोपियों पर भी गोवध निवारण अधिनियम सहित विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय सिंह, उपनिरीक्षक राम मोहन सिंह, उपनिरीक्षक गोरख यादव सहित महराजगंज तराई एवं ललिया थाने की संयुक्त पुलिस टीम शामिल रही। एएसपी का कहना है कि जनपद में संगठित अपराध, गो-तस्करी और गोकशी में शामिल गिरोहों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।