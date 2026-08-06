प्रिंस तक पैसा पहुंचाने के लिए 73 बैंक खातों का हुआ इस्तेमाल

पाकिस्तान के गाजी डेरा खान में छिपे कुख्यात प्रिंस खान के गिरोह के फंडिंग में देशभर के 73 बैंक खातों का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ। सैफी ने पुलिस को बताया कि गैंग के रितिक ने दुबई से रंगदारी का पैसा हवाला भेजा। नसीम अंसारी ने गिरोह को पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी।

धनबाद, मुख्य संवाददाता। पाकिस्तान के गाजी डेरा खान में छिपे कुख्यात प्रिंस खान के गिरोह के फंडिंग में देशभर के 73 बैंक खातों का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ। जेल में बंद प्रिंस के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर ने इन खातों का पूरा विवरण पुलिस को सौंपा है। इन खातों से नियमित रूप से गिरोह को धार देने के लिए ट्रांजेक्शन मिले हैं। न्यूनतम चार हजार रुपए से डेढ़ लाख रुपए तक लेन-देन पकड़े गए हैं। सैफी ने पुलिस को बताया कि जब वासेपुर में फहीम खान के पुत्र इकबाल पर गोलियां चलीं तो प्रिंस के बड़े भाई गोपी खान का साला रितिक मुंबई में था। वह वहीं से गैंग की कमान संभाल रहा था। मुंबई से वर्ष 2022 व 2023 में रितिक रंगदारी का पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजता था। गोपी खान के इशारे पर रितिक शूटरों की भी व्यवस्था करता था। बदले में वह उन्हें पेमेंट भी करता था। वर्ष 2024 व 2025 में चाईबासा से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के जितने शूटर प्रिंस खान से जुड़े, उसमें रितिक की अहम भूमिका थी。

नसीम ने लड़खड़ाते गैंग को मेजर बनकर दी धार कतरास का नसीम अंसारी प्रिंस खान के लड़खड़ाते गैंग के लिए ठोस सहारा बना था। प्रिंस के कहने पर आसनसोल में छिपे नसीम ने वर्ष 2022 और 2023 में न सिर्फ गिरोह को धार दी बल्कि धनबाद को अशांत कर दिया था। मेडिकल दुकान चलाने वाले खुर्शीद ने उसे प्रिंस खान गिरोह से जोड़ा था। नसीम पर आरोप है कि उसी ने क्लीनी लैब, शाही दबरबार सहित जीटी पर गोविंदपुर से तोपचांची तक होटलों पर हुए तमाम फायरिंग और बमबाजी में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त था। उसी ने रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह और कतरास के कोयला कारोबारी मनोज यादव की हत्या अपने हाथों से की थी। वर्ष 2023 में ही इसरी बाजार का विशाल मिश्रा गिरोह से जुड़ा। पलामू में प्रिंस खान के साथ जेल में बंद रहे अफजल ने भी नसीम का बखूबी साथ दिया।

भांजों में जेल में बंद मामा फहीम खान का है खौफ सैफी ने खुलासा किया है कि वर्ष 2023 में चाइना डबलू के जरिए प्रिंस खान ने फहीम के पुत्र इकबाल की हत्या की योजना बनाई थी। 15 लाख रुपए की सुपारी नसीम को दी गई। एडवांस के रूप में नसीम को चार लाख रुपए भी दिए गए थे। उस समय जेल में बंद प्रिंस का भाई बंटी खान ने प्रिंस को फोन पर बोला था कि इकबाल को मत मरवाओ। इस पर प्रिंस खान अड़ गया। गोपी खान भी दुबई में प्रिंस को मना कर रहा था। गोपी कह रहा था कि फहीम के बेटे पर हमला मत कराओ, वरना अंजाम बुरा होगा। बाद में प्रिंस ने पगला डबलू के जरिए नसीम से वासेपुर के आरा मोड़ के पास इकबाल पर गोलियां चलवाई थी। इस घटना में इकबाल के सहयोगी ढोलू की जान चली गई थी।

दुबई पहुंच कर रितिक ने सक्रिय किया पुराना नेटवर्क वर्ष 2023 में नसीम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद शूटर खोजने और गैंग को फिर से खड़ा करने में प्रिंस को काफी समय लगा। वर्ष 2024 में दुबई पहुंचने के बाद रितिक ने अपना पुराना नेटवर्क को खड़ा किया। उसने भारत में गिरोह की कमान संभाल ली। वर्ष 2024 में जनवरी से जून तक चास, बोकारो और बेरमो सहित राज्य के अन्य जिलों में मुमताज अली, विशाल मिश्रा और अमन उर्फ राजा ने ज्वेलरी दुकानदारों व अन्य कारोबारियों को प्रिंस खान से फोन और मैसेज करा कर रंगदारी के लिए उन पर दबाव बनाया।