मारपीट में घायल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

मारपीट में घायल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम
गैर इरादतन हत्या का पुलिस ने दर्ज किया केस मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
कबरई, संवादाता। पुरानी रंजिश में दबंगों के द्वारा मारपीट की गई। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। थाना पुलिस को दी तहरीर में शिवम कुशवाहा निवासी विशाल नगर ने बताया कि उसके पिता महेश कुशवाहा के साथ पुरानी रंजिश में 27 जुलाई को दबंग दृगपाल निवासी विशाल नगर, अवध नारायण, प्रेमनारायण और कमला के द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की थी। दबंगों के द्वारा लोहे की राड से हमला बोला जिसे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 29 जुलाई को मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरु कर दी है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है।गैर इरादतन हत्या का पुलिस ने दर्ज किया केसमामले की छानबीन में जुटी पुलिस
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