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युवक एवं परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छोटे भाई की पत्नी को मिट्टी देने गए युवक के साथ परिवार समेत बंधक बनाकर मारपीट करने

युवक एवं परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छोटे भाई की पत्नी को मिट्टी देने गए युवक के साथ परिवार समेत बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट में युवक की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे जीएमसीएच में प्राथामिक उपचार कर डॉक्टर ने रेफर कर दिया है। घटना कटिहार जिले के हसनगंज थानान्तर्गत ढेरूआ गांव की है। मामले में पीड़ित युवक ने जीएमसीएच टीओपी पुलिस के समक्ष फर्द बयान दर्ज कराया है। पीड़ित की पहचान केनगर थाना के उछेहपुर बेलबारी निवासी मो शरियत के रूप में हुई है। उसने बताया है कि मंगलवार को छोटे भाई के ससुर ने फोन के जरिए उसकी भावज की मौत हो गई एवं सभी को उसे मिट्टी देने के लिए बुलाया।

युवक अपनी मां मेहरा खातुन, दो भाइयों एवं बहन के साथ हसनगंज पहुंचा। आरोप है कि स्थानीय एक जनप्रतिनिधि के साथ छोटे भाई के ससुराल वालों ने युवक एवं परिजनों को बंधक बनाकर तीन लाख रूपये की डिमांड की। युवक का कहना है कि ग्रामीणों के जरिए उसने दो लाख रुपये भी आरोपी को दिए। रुपये देने की वजह से युवक की मां के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। जीएमसीएच टीओपी के एसआई कृत्यानंद पासवान ने बताया फर्द बयान संबंधित थाना को भेजा जाएगा।

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