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आउटरों पर सक्रिय छिनैती गैंग के गुर्गे दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के सेंट्रल स्टेशन और गोविंदपुरी स्टेशनों पर सक्रिय छिनैती गैंग के दो आरोपियों को जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 3.50 लाख रुपये है। दोनों आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

आउटरों पर सक्रिय छिनैती गैंग के गुर्गे दबोचे

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन, गोविंदपुरी स्टेशनों के आउटरों पर सक्रिय छिनैती गैंग के दो गुर्गों को जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 3.50 लाख रुपये कीमत के चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों में एक आईफोन सहित मोबाइल शामिल हैं। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसएन पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार तड़के हैरिसगंज पुल के आगे सीपीसी वाशिंग लाइन के पास चेकिंग के दौरान कर्नलगंज निवासी 37 वर्षीय रंजीत गौतम और 30 वर्षीय लकी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रेलवे स्टेशन के आउटर पर ट्रेनों के धीमा होने का इंतजार करते थे और खिड़की या दरवाजे के पास बैठे यात्रियों के मोबाइल व सामान चोरी या छीन लेते थे।

पुलिस जांच में बरामद सभी मोबाइल चोरी के मामलों से जुड़े पाए गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रंजीत पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास नौ मामले दर्ज हैं, जबकि लकी पर गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कई मुकदमे चल रहे हैं। जीआरपी ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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