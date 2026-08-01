आउटरों पर सक्रिय छिनैती गैंग के गुर्गे दबोचे

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन, गोविंदपुरी स्टेशनों के आउटरों पर सक्रिय छिनैती गैंग के दो गुर्गों को जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 3.50 लाख रुपये कीमत के चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों में एक आईफोन सहित मोबाइल शामिल हैं। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसएन पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार तड़के हैरिसगंज पुल के आगे सीपीसी वाशिंग लाइन के पास चेकिंग के दौरान कर्नलगंज निवासी 37 वर्षीय रंजीत गौतम और 30 वर्षीय लकी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रेलवे स्टेशन के आउटर पर ट्रेनों के धीमा होने का इंतजार करते थे और खिड़की या दरवाजे के पास बैठे यात्रियों के मोबाइल व सामान चोरी या छीन लेते थे।